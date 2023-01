LECCO – L’anno 2022 ha portato a una crescita del Gruppo comunale volontari di protezione civile del Comune di Lecco: dopo aver portato a termine il corso di formazione organizzato dalla Provincia di Lecco, si sono infatti aggiunte cinque nuove risorse, che hanno integrato l’organico esistente portandolo a 41 volontari. Con buone probabilità a inizio del 2023 questo numero aumenterà.

Le attività del gruppo si articolano in funzioni distinte e complementari, affidate a differenti volontari: segreteria, logistica, mezzi, attrezzature e formazione, con incontri settimanali, hanno impegnato i membri del gruppo per circa 120 giorni e per un totale di circa 200 ore. Uno dei principali obiettivi raggiunto nel corso del 2022 è stato quello di una formazione continua a livello esercitativo svolta nelle giornate di sabato dalla squadra in servizio.

Nei mesi di marzo e novembre il gruppo ha collaborato con le scuole secondarie della città, precisamente l’Istituto Scolastico “A. Badoni” e il Liceo “Manzoni“, per alcuni incontri con gli studenti atti a promuovere la cultura del volontariato e la struttura organizzativa della Protezione civile.

Durante l’anno le squadre hanno più volte visionato i siti sotto monitoraggio, controllato e memorizzato le aree di attesa sicura e individuato punti critici per la viabilità in caso di allagamenti stradali. Queste operazioni hanno consentito ai volontari di accrescere la loro conoscenza territoriale.

Al deposito di via Buozzi il gruppo ha lavorato alla messa a punto di un impianto elettrico capace di alimentare appositi fari idonei all’illuminazione della piazzola di atterraggio degli elicotteri al Bione e memorizzato, all’interno del deposito, l’ubicazione delle attrezzature e dei materiali per il pronto intervento. Nel mese di dicembre le squadre si sono esercitate nel montaggio sugli automezzi delle catene da neve e, nel complesso, queste attività hanno impegnato i componenti delle quattro squadre per un totale di circa 700 ore.

Nel corso del 2022 il gruppo è stato impiegato anche in attività collegate con l’assistenza alla cittadinanza come quelle di presidio al centro vaccinale del Palataurus, che ha impegnato i volontari per circa 120 ore, e con la messa in sicurezza delle vie ferrate sul monte Resegone e sul monte San Martino, presidiando l’imbocco dei sentieri nel rispetto delle ordinanze emesse.