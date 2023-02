LECCO – Il corpo senza vita di una donna è stato trovato questa mattina a bordo di una Fiat Panda sulla spiaggia di Rivabella, a Lecco. A dare l’allarme dei passanti che hanno notato l’auto quasi completamente sommersa dall’acqua.

Il cadavere si trovava sui sedili posteriori. Immediato l’intervento di ambulanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Attivati anche i sommozzatori dei corpo dei pompieri per scandagliare l’area: non si può escludere infatti che sott’acqua possano esserci altre persone oppure indizi per aiutare a comprendere quanto sia successo.