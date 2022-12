LECCO – I soci del Rotary Club Lecco, Rotary Club Lecco Manzoni e Rotaract si sono riuniti per scambiarsi gli auguri di Natale e partecipare alla tombolata il cui ricavato sarà devoluto ai service dei club Rotary Club Lecco e Rotaract Club Lecco.

Andrea Ascani Orsini, presidente del Rotary Club Lecco, ha ringraziato gli ospiti della serata: il presidente del Rotary Club Manzoni, Giovanni Bertoli, Padre Livio Valenti, il Past President Inner Wheel Lecco Melita Russo Tricomi e due ragazzi del Rotaract.

La tombolata natalizia è un momento ludico per i soci del Rotary, ma è soprattutto l’occasione per devolvere il ricavato ai service sia del Rotary Club Lecco sia del Rotaract Club Lecco, grazie alla generosità di attività del territorio che hanno messo a disposizione importanti regali.

Andrea Ascani Orsini ha donato ai soci, come regalo di Natale, un ulteriore contributo economico per un importante service del Rotary: la lotta contro la poliomielite. Il Rotary Club Lecco Manzoni ha invece donato ai soci presenti una vaschetta di miele per ricordare il loro service ‘Salviamo le api per conservare il mondo’: un progetto didattico che porta in classe un apicoltore nelle scuole del territorio.

Padre Livio Valenti ha ringraziato i rotariani per l’invito e ha ricordato ai soci quanto nei momenti bui sia necessario ritrovare la forza in noi stessi.