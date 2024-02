RUGBY, IL LECCO STENDE ANCHE RHO E CONTINUA LA SUA CORSA

LECCO – Ancora una bella vittoria (27-12) per i ragazzi di coach Damiani che battono in casa i tostissimi avversari di Rho, che hanno dato del filo da torcere a Lecco, lottando e credendoci fino alla fine. Per i blucelesti, sconfitti una sola volta nelle 14 gare disputate, è sempre più saldo il secondo posto nel girone 1 di serie B.

Gli ospiti hanno cercato di giocare forte, sfruttando i chili a loro disposizione e tenendo testa in mischia. Lecco dal canto suo non si è fatto innervosire e ha sempre cercato di fare il proprio gioco di qualità, fatto di passaggi e smarcamenti alle ali per poi cercare la fuga in meta. Da segnalare un arbitraggio un po’ strano che ha ammonito dapprima Mauri e poi Vacirca e con delle decisioni, a volte, tutte da interpretare.

Lecco ha giocato meglio la prima frazione di gioco, occupando pressoché stabilmente la metà campo avversaria. Poi, complice un po’ di stanchezza ed un paio di lievi infortuni, i lariani subìto il ritorno nella seconda metà di gioco. Ma da segnalare nel finale una splendida azione condotta dapprima da Aron che è sfuggito sulla sinistra servendo un perfetto passaggio per la seconda e finale meta di Mauri.

RUGBY LECCO: Coppo, Sala, Mauri, Rusconi, Cappelletti, Zappa, Pellegrino, Pandiani, Catania, Maspero, Valentini, Galli, Shalby, Vacirca, Gaddi. A DISPOSIZIONE: Rigonelli, Ziliotto, Orlandi, Cattaneo, Crimella, Riva. ALLENATORE Sebastian Damiani. MARACATORI: Pandiani meta, Gaddi meta, Pellegrino trasf., Pellegrino puniz., Mauri meta, Mauri meta, Coppo trasf.