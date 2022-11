LECCO – Troppi errori per il Rugby Lecco nella 7ª giornata del girone 1 di Serie B, la vittoria va al Capoterra capace sul campo del Bione di superare i patroni di casa 15-20. I ragazzi di Damiani devono accontentarsi di un punto che vale il 5° posto in classifica.

La gara inizia bene per i lecchesi, subito a segno con Matteo Orlandi sugli sviluppi di una touche, e al raddoppio all’ultimo minuto della prima frazione. Le trasformazioni non riescono, si va al riposo sul 10-0 per i leoni. Nel secondo tempo il Lecco resta in 10 per l’ammonizione a Molteni e il Capoterre raccoglie i suoi primi 3 punti. Nonostante l’inferiorità numerica Alippi firma la terza meta lecchese. Dal 15-3 si passa al 15-6. Alla mezz’ora Aru, autore dei due calci e nettamente il migliore dei giallorossi, intercetta una palla nel campo avversario e fugge fino alla meta, che trasforma e dà il via alla rimonta sarda. Il Lecco non crolla, ma nemmeno finalizza, invece è ancora Aru che all’ultimo giro di orologio trova la meta, trasformata, che regala la vittoria agli ospiti.

Domenica prossima il Lecco affronterà il Novara, in trasferta ma da favorito, e dovrà riscattare le due sconfitte rimediate nelle ultime due uscite.

RedSpo