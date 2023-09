LECCO – In programma nella serata di sabato 9 settembre dalle 19 in centro un grande appuntamento musicale inserito nel calendario eventi estivi dal Comune di Lecco, con alcune restrizioni atte a garantire la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza delle persone coinvolte.

Dalle 19 di sabato 9 settembre alle 00:30 di domenica 10 settembre sarà vietata la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o metallo per i pubblici esercizi e le attività commerciali e artigianali alimentari, e la loro detenzione in via largo Europa, vicolo della Torre, via Sauro, piazza Affari, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, piazza Mazzini, via Cornelio, vicolo Torchio, vicolo Granai, via Carlo Cattaneo, via Montello, via Roma, via F.lli Cairoli, via Cavour, piazza Diaz, via Mascari, via Airoldi, via del Pozzo e via Anghileri.

A questo collegamento il provvedimento completo.