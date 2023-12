SALUTO AI NONNI E “CALENDARIO DELLA GENTILEZZA”: IL NATALE DEI BIMBI DELLA MATERNA

LECCO – “Nel presepe c’è posto anche per te!”, ecco lo slogan che ha accompagnato i bambini dei Servizi della Scuola Papa Giovanni XXIII. I piccoli hanno sperimentato l’accoglienza, la condivisione e il dono attraverso numerose esperienze proposte dalle insegnanti e portate all’intera città.

Durante l’Avvento la scuola ha vissuto il tempo dell’attesa attraverso la lettura del racconto della nascita declinato in modi diversi per i più grandicelli dell’infanzia e per i piccini della prima infanzia. È stato realizzato il calendario dell’avvento della gentilezza che ha permesso ai piccoli di sperimentare quotidianamente semplici gesti di bene gli uni con gli altri e sono stati costruiti due splendidi presepi. “Ogni classe ha predisposto un angolo con il Presepe – racconta la coordinatrice -, perché i bambini possano familiarizzare con la sacra famiglia, i pastori e le pecorelle. Perché ogni bimbo attraverso il gioco possa sentirsi parte del presepe!”.

Con gli occhi pieni di gioia, i piccoli dei tre servizi educativi hanno poi augurato un buon natale e un felice anno nuovo alla città di Lecco: hanno preparato i biscotti durante il laboratorio di cucina e i biglietti che hanno poi consegnato ai negozianti delle vie del centro. La mattina del 21 dicembre sono andati a fare gli auguri ai “nonni” della RSA Borsieri di Lecco cantando loro delle canzoni. Hanno festeggiato con le famiglie in basilica proponendo suggestivi canti natalizi accompagnati dal suono della chitarra e delle zampogne. Emozionante il tradizionale canto finale “Tu scendi dalle stelle” molto partecipato dai bambini, i genitori e i nonni presenti.

A conclusione del percorso lo scambio degli auguri con il primo cittadino Mauro Gattinoni, un momento di accoglienza, canti e musica, e lo spettacolo messo in atto dai bambini “grandi” della scuola dell’infanzia e realizzato all’interno del laboratorio di teatro.