REZZATO (BS) – Le ragazze di Canali giocano una partita solida e determinata contro un’avversaria agguerrita, ma alla fine condannate dalle cattive percentuali al tiro, sono costrette alla resa.

Dopo un primo tempo all’insegna dell’equilibrio e con ritmi elevati che Lecco chiude avanti di 2 lunghezze (12-14), le ospiti piazzano l’allungo supportate dal tiro da fuori di Plebani, Rota e Oddo che spinge la LBW sul 19-27 del 16’. Rezzato gioca bene con buone spaziature, ma i tiri non entrano. Poi con il passare del tempo Zorat e Landi aggiustano la mira e alla fine del parziale le bresciane trovano il pareggio sul 28-28 che porta alla pausa.

Nel terzo periodo, le blucelesti provano ancora la mini fuga spinte ancora dai punti dalla distanza di Aondio e Oddo ma dal 35-40 del 26’, Rezzato mette le mani sulla partita con la difesa box and one e soprattutto con i punti pesanti di Landi che valgono il 44-40. La LBW cala sensibilmente nelle percentuali al tiro e si ferma sul 49-47 con i canestri di Ciceri, poi un break di 8-0 firmato da Zorat mette la parola fine alla partita. Sul 57-47 del 36’, mancano le energie per rientrare e alla fine a vincere meritatamente sono le bresciane.

Il commento di coach Valentina Canali: “Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra intensa e ben allenata. Primo tempo alla pari, con anche una piccola fuga nel secondo quarto sul più 8, prontamente rintuzzata dalle avversarie, veramente efficaci nel tiro da 3 punti. Terzo quarto con un inizio positivo, riusciamo a creare buon gioco e siamo solide dietro. Anche contro la box and one ampiamente proposta dalle avversarie riusciamo a muovere bene il pallone e costruire buoni tiri, ma le percentuali precipitano. Forse il fatto di non riuscire a segnare pur con un buon gioco ci ha un po’ disunite in difesa e nel quarto periodo non siamo state più solide in difesa come nei precedenti 30′, subendo poi di fatto un passivo fin troppo generoso”.

La LBW tornerà in campo sabato 22 aprile alle ore 20 dove ospiterà al palazzetto Pietro Scola di Malgrate il Broni.

Basket Più Rezzato-LBW 67-56

(12-14, 28-28, 44-40)

Rezzato – Inverardi 8, Landi 18, Marenda, Verderio 7, Zamboni, Gonzalez, Bonomi 1, Navoni 2, Zorat 22, Arlia ne, Chemolli 4, Massara 5. All.: Paroni.

LBW Lecco – Aondio 9, Chitelotti 2, Capaldo 2, Plebani 3, Scola 9, Davide 5, Oddo 16, Nava, Benzoni, Rota 3, Ciceri 4, Mandonico 3. All.: Canali.