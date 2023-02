LECCO – Dopo la sconfitta di sabato a Busto Arsizio, altro stop mercoledì per l’Orocash Picco Lecco nel turno infrasettimanale del campionato di serie A2.

Di sicuro il compito da svolgere non era dei più semplici; se le varesotte erano la seconda forza del torneo anche Sassuolo, ,quarto, veleggiava nelle alte sfere della classifica, da pronostico ha vinto (1-3) il team emiliano ma anche stavolta Lecco esce dal campo a testa alta.

Certo la classifica non si muove da due giornate, ma le sensazioni sono buone a patto di tornare a sorridere sin dal prossimo turno quando le ragazze di coach Gianfranco Milano faranno visita sabato alle 17.30 all’Esperia Cremona, in uno scontro salvezza (entrambe hanno 21 punti) che riveste a dir poco una importanza fondamentale.

Cronaca: il primo set scivola via sulla corsia del massimo equilibrio, una lotta senza fine a gioire tocca a Sassuolo che s’impone ai vantaggi dopo un sofferto e tiratissimo 28-30. Anche nel secondo parziale regna il massimo equilibrio, Lecco parte in tromba suonando la sinfonia del 6-0 timbrato da capitan Serena Zingaro con un diagonale di rara potenza. Quindi arriva il 7-2, un mani fuori di Piacentini determina il 12-10 le ospiti quasi implacabili al servizio effettuano il l’aggancio sul 13-13 poi sale in cattedra ex Picco Giada Civitico (grande gara la sua) abile a porre la firma sul 18-20 si arriva ancora ai vantaggi (24-24) – tuttavia in volata s’impone ancora Sassuolo che taglia il traguardo sul 24-26.

Nel terzo parziale un ace di Tresoldi fa allungare l’Orocash sul’8-6 la parallela di Zingaro dice 11-9, poi 16-15 Piacentini racconta il 22-16 chiude un diagonale di Bassi: 25-19. La pellicola del quarto “gioco” relaziona da subito lo scatto bruciante di Sassuolo, 0-4, 2-8, 6-12, 8-16 insomma le locali vengono prese a pallate, la difesa stenta a reggere anche per gli sforzi compiuti nel set precedente nel tentativo di rimettere in piedi il match. Coach Milano chiama il time out poi un ace di Lancini accorcia sull’11-16 Tresoldi va a bersaglio (15-18) da -8 a -3 e qui Lecco torna a sperare. In seguito arriva la “scrollata” decisiva con Sassuolo che avanza 16-21, quindi si regala ben sei palle match (17-24) e sfruttando la seconda chiude sul 18-25.

Da segnalare la presenza sulla panchina di Lecco di un nuovo acquisto; la schiacciatrice israeliana Vitalia Tali Marmen.

Alessandro Montanelli



Orocash Picco Lecco-BSC Materials Sassuolo 1-3

(28-30, 24-26, 25- 19, 18-25)

Picco Lecco: Rimoldi, Bracchi 19, Lancini 10, Albano 3, Piacentini 8, Zingaro 19, Bonvicini (libero), Tresoldi 10, Albano 3, Piacentini 8, Zingaro 19, Bassi 4, Belloni, Rocca. NE: Citterio, Marmen, Monti.

All: Milano

Sassuolo: Scacchetti 2, Manfredini 14, Busolini 7, Pistolesi 17, Martinez 9, Civitico 16, Pelloni (libero), Masciullo, Dhmitriadhi. NE: Rosculet, Vittorini, Bondavalli.

All: Venco.