SETTIMANA DELL’ACQUA: CON LARIO RETI EVENTI AL POLITECNICO E AL DEPURATORE

LECCO – Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 e prevista all’interno delle direttive dell’Agenda 21 per invitare a riflettere sull’importanza vitale delle risorse idriche e sulle azioni necessarie a conservarle per il futuro. Per l’occasione, Lario Reti Holding ha istituito la Settimana dell’Acqua, con una serie di appuntamenti in programma per il periodo dal 18 al 23 marzo.

Martedì 19 si terrà al Polo Territoriale di Lecco del Politecnico una giornata formativa rivolta agli studenti del triennio delle scuole secondarie ad indirizzo scientifico e tecnico/tecnologico dal titolo “Non mettiamo pressione all’acqua!”. Interverrà, insieme a numerosi esperti e figure istituzionali, il meteorologo Andrea Giuliacci, parlando di cambiamenti climatici in correlazione alle risorse idriche.

Giovedì 21 toccherà invece alla newsletter curata da Lario Reti Holding e Ufficio d’Ambito di Lecco “Notizie sorgenti dalle acque”, in cui verrà inserito uno speciale “Settimana dell’Acqua”.

Infine, sabato 23 marzo è in programma l’Open Day del depuratore di Lecco (in Via Bruno Buozzi 31) per scoprire tante curiosità sul processo di depurazione dell’acqua. Oltre alle visite guidate, ci sarà un laboratorio per i più piccoli e una mostra fotografica per conoscere i nostri investimenti più importanti sul territorio. L’evento è gratuito e aperto a tutti, e, in caso di pioggia sarà rimandato a data da destinarsi.