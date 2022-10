LECCO – Penne nere “fortunate”, in questo sabato sorprendentemente assolato e ventoso in città: tutti ok dunque per il raduno del 2° Raggruppamento Alpini (Sezioni della Lombardia, dell’Emilia Romagna), promosso dall’Associazione Nazionale Alpini e organizzato dalla sezione ANA di Lecco.

Il maggiore evento per partecipazione dopo l’Adunata nazionale, è anche l’occasione per celebrare i 150° di fondazione del Corpo degli Alpini e il centenario di costituzione della sezione ANA di Lecco.

In questa pagina le migliori immagini della giornata di oggi, firmate dal nostro Maurizio Castoldi: