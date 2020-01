LECCO – “Nel territorio Comunale di Lecco nell’ultimo anno è considerevolmente aumentata l’incidentalità nei pressi di incroci e attraversamenti pedonali, per questo nell’ultima seduta del Consiglio comunale ho presentato un ordine del giorno per cercare di migliorare le attività svolte fino ad oggi in tema di sicurezza stradale che è stato approvato all’unanimità dall’intero Consiglio – dichiara il Consigliere comunale ​ Emilio Minuzzo“.

​“Dai risultati recentemente pubblicati sull’incidentalità da E-polis Lombardia riferiti alla nostra città – continua il Consigliere comunale – risulta evidente che la dislocazione di alcuni incroci, rotonde e attraversamenti pedonali, deve essere totalmente ripensata”.

​”Con l’approvazione di questo ordine del giorno si muove finalmente qualcosa: ​ verrà predisposto uno studio per una nuova dislocazione degli attraversamenti pedonali posti in prossimità delle rotonde che evidenziano una particolare pericolosità per la mancanza di visibilità da parte di pedoni e degli automobilisti, ​ a causa del ridotto spazio di frenata – spiega Minuzzo. Sulla sicurezza stradale è evidente che Lecco merita decisamente di più, per questo sono certo che la prossima giunta comunale applicherà una vera rivoluzione del buonsenso affinché i pedoni siano ancora più sicuri sulle nostre strade cittadine – conclude”.