LECCO – Nei giorni scorsi Squadra Mobile della Polizia di Stato di Lecco, nell’ambito di specifici servizi volti al contrasto di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, ha arrestato in flagranza di reato una cittadina di origine marocchina, incensurata, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento del controllo la donna, dedita all’attività di spaccio, veniva trovata in possesso di circa 75 grammi di cocaina, già suddivisa in 78 dosi complessive. La successiva perquisizione sul veicolo permetteva di rinvenire anche del denaro in contante pari a 1500 euro e materiale di confezionamento; pertanto la stessa veniva poi accompagnata in questura in attesa di giudizio. Al termine dell’udienza di convalida nel rito direttissimo l’indagata patteggiava la pena di due anni e 1200 euro di multa, con pena sospesa.