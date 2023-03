VALMADRERA – Coppia condannata per stalking condominiale a Valmadrera. I fatti risalgono al periodo del lockdown per la pandemia la coppia – lei E.B., italiana, lui M.Y., marocchino, avrebbero infastidito gli inquilini del condominio con insulti, volume alto della radio, fili della caldaia strappati, alimentazione della corrente staccata e anche tergicristalli di due auto rotti.

I fatti sono stati ricostruiti in aula davanti al giudice monocratico Paolo Salvatore con le testimonianze degli inquilini e degli inquirenti, e il racconto della parte lesa che si è costituita parte civile. Al termine della discussione l’accusa ha chiesto per entrambi gli imputati la condanna a due anni e un mese.

Dopo una breve camera di consiglio il giudice Paolo Salvatore ha inflitto all’uomo, che doveva rispondere anche di danneggiamenti, un anno e sei mesi, e alla compagna nove mesi.

A.Pa.