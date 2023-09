MILANO – Siglato questa mattina alla Camera di Commercio di Lecco l’accordo ‘Stazioni sicure’ 2023 per la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie dei Comuni del territorio di Lecco e provincia. Firmatari Regione Lombardia, Prefettura di Lecco, Trenord e amministrazione comunali aderenti con Lecco capofila. Lo stanziamento di Regione Lombardia è di 30.000 euro.

L’accordo ‘Stazioni sicure’ prevede la sinergia tra i Comandi di Polizia locale per i servizi di controllo e prevenzione in particolare nelle ore serali e nei festivi. Ed una intensa collaborazione in particolare con Polfer, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

“Proprio qui a Lecco, nel 2021 – ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa – si è realizzato il primo accordo sperimentale per la sicurezza nelle stazioni. Dopo gli ottimi risultati conseguiti negli anni passati, abbiamo voluto riproporre anche per il 2023 l’iniziativa ‘Stazioni sicure’ con una crescita del numero di Comuni aderenti, arrivati a quota 27. Si tratta di un accordo che dimostra lo straordinario impegno e la sensibilità di tutti gli interlocutori che stanno lavorando in sinergia per un obiettivo comune: rafforzare la sicurezza nelle stazioni e nelle aree limitrofe, troppo spesso teatro di vandalismi, aggressioni e altri reati“.

I Comuni aderenti a ‘Stazioni sicure’ 2023 sono: Comune di Lecco (capofila) e Airuno, Bellano, Brivio, Bulciago, Calco, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Civate, Colico, Costa Masnaga, Dervio, Dorio, Galbiate, La Valletta Brianza, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Molteno, Montevecchia, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Rogeno, Santa Maria Hoè, Valmadrera.

