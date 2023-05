Cara Lecconews.

non ci sono soldi per evitare di aumentare le tasse anche alle più fragili delle famiglie lecchesi, tanto da raddoppiare o triplicare l’irpef

– Mentre spendeva soldi per consulenze per farsi dire quello che già sapeva;

– Mentre pagava il bus ai figli minorenni anche dei più ricchi;

– Mentre spendeva fiumi di € per farsi disegnare loghi e cataloghi d’esperienze;

– Mentre spendeva valanghe di soldi per affitti e ristrutturazioni di uffici non suoi e lasciava inutilizzato un Palazzo già suo;

– Mentre spendeva 100000€ per mettere un GPS nello zainetto degli studenti;

– Mentre spendeva sacchi di soldi per progettare una strada scolastica quando bastava un semaforo;

– Mentre spendeva pure per pagare il rinfresco alle conferenze del Fai

evidentemente il Comune non segnava gli addendi delle uscite, e sono milioni €, così che poi ha dovuto aumentare le tasse anche alle famiglie meno ricche

Poi è stato il turno dei milioni persi

– Quelli del Pnrr perché si voleva la nuova Reggia Comunale e non si son più chiesti per ristrutturare quella di proprietà;

– Quelli per il Bione:

– Quelli per il lungolago;

– Quelli per il DUC Distretto Commercio

Quest’ultimo di 675.000€.

Ma il Comune oplá l’assessore malgrado le tasse aumentate altri 200.000 € li trova per un pugno di commercianti.

Del Centro.

Alimentando concorrenza sleale e continui privilegi e risorse pubbliche a beneficio privato.

Questo Covid ha aumentato le disparità.

Per alcuni esercenti, più spazio gratis, più tavolini, meno Tari, nuovi contributi dallo Stato, da Comune, se poi stai in Centro è quasi una manna, stati nei rioni? Peggio per te.

Il criterio per darti questi soldi del Comune presi dalle tasse anche delle famiglie più fragili è “il primo che li chiede”: puoi essere Paperone, avere esercizi sempre pieni, chiedi e da 2000 a 5000€ son tuoi, anche se magari quei soldi li fai in due ore con ‘happy hour’.

Paolo Trezzi

Lecco

