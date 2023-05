CIVATE – Su segnalazione della Squadra Mobile di Biella, gli agenti della questura di Lecco hanno scoperto una truffa avvenuta a Civate il 24 maggio con il metodo del “finto incidente/finto parente”. La vittima infatti era stata contattata più volte sul telefono di casa ed indotta a credere che la nipote fosse stata arrestata ed era pertanto necessario pagare una cauzione per poterla rimettere in libertà.

A quel punto la vittima, preoccupata, aveva consegnato denaro contante per un totale di 6.500 euro e tutti i gioielli che aveva in casa. Convocata in questura, l’anziana ha formalizzato la denuncia riconoscendo i propri gioielli tra quelli sequestrati al truffatore, un uomo fermato in Piemonte a bordo di un veicolo circolato anche nella nostra provincia. Si è riusciti anche a recuperare i contanti. Il truffatore è stato denunciato a piede libero.