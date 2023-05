LECCO/MERATE – Sabato 6 e 13 maggio, ai Centro Vaccinali di Via Tubi a Lecco e Largo Mandic a Merate, si svolgerà l’open day per la vaccinazione contro l’infezione da Papillomavirus (HPV) e da Herpes Zoster (Fuoco di Sant’Antonio).

Per quanto riguarda la vaccinazione da Papillomavirus, questa sarà aperta per le donne dai 18 ai 25 anni (nate dal 1997 al 2005) e per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni (nate/i dal 2006 al 2011), residenti nella provincia di Lecco. Gli open day saranno a Lecco (Via Tubi, 43) sabato 6 maggio 2023, dalle 9 alle 15 e a Merate (L.go Mandic, 1) sabato 13 maggio 2023 dalle 9 alle 15.

L’infezione da Papillomavirus è la più frequente tra le infezioni sessualmente trasmissibili. La maggior parte delle donne la contrae almeno una volta nella vita. Questa condizione in genere decorre in modo asintomatico, ma il virus restando latente nei tessuti infettati può sviluppare nel tempo il tumore del collo dell’utero. Cardine della prevenzione è la vaccinazione.

Invece, per quanto riguarda l’Herpes Zoster, l’open day sarà aperto per i nati tra il 1952 e il 1958 residenti nella provincia di Lecco, in via Tubi sabato 6 maggio dalle 9 alle 15 e a Merate sabato 13 maggio dalle 9 alle 15.