VALMADRERA. MORTA IRENE CAMBER CORNO, CAMPIONESSA DI SCHERMA E IMPRENDITRICE

VALMADRERA – Questa mattina il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi è stato avvisato dai familiari della scomparsa di Irene Camber Corno, 98 anni, pluricampionessa di scherma, con titoli olimpici, mondiali, collare d’oro, uno dei simboli non solo della scherma ma dello sport italiano.

Dal 2009 Irene Camber Corno era anche cittadina onoraria di Valmadrera non solo per gli indubbi meriti sportivi ma per guidare con il marito Giacomo, scomparso circa 10 anni fa, il Centro Studi d’Impresa, CIS , in località La Rocca a Valmadrera dove, oltre a attività di formazione per le imprese del territorio e non solo, avevano partecipato a convegni, numerosi ministri, ma anche personalità straordinarie, da Gorbaciov al Cardinal Martini.

Inoltre Irene Camber aveva partecipato come ospite o come premiata a numerose edizioni della Serata dello Sport e, aggiunge il sindaco Rusconi “ci teneva fino a pochi anni fa a partecipare a numerose iniziative culturali, al Centro Fatebenefratelli. Tutti la conoscevano come una grande campionessa dello sport italiano, ma era una donna competente, colta e che amava molto il nostro Lago e si sentiva, lei triestina di origine, anche un po’ valmadrerese”.

I funerali lunedì a Lissone alle 10:30.