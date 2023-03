LECCO – Termina con un rovescio, il sesto consecutivo, la prima fase del campionato di serie A2 per l’Orocash Picco Lecco – superato tra le mura di casa dall’Olbia 0-3.

Una gara in cui le ospiti, sicuramente più motivate perché orientate alla poule promozione rispetto a un Lecco già certo invece di dover giocare la poule salvezza, motivo per cui le sarde hanno comandato in lungo e in largo le operazioni del gioco. Nel finale del set d’apertura coach Milano si vede costretto a rimandare ai box l’israeliana Marmen (in palese difficoltà nel ricevere le bordate in arrivo dalla linea dei nove metri delle avversarie), nonostante Arianna Lancini le isolane continuano imperterrite la loro scalata portandosi sul 18-21, punteggio anticamera del 20-25 conclusivo.

Nel secondo parziale Lecco parte benino; Bracchi trova il modo di far male postando l’8-8, un diagonale di capitan Zingaro racconta l’11-10, ma è solo un bagliore nella notte – l’Olbia ritrova la strada maestra e torna a condurre (14-16). Le biancorosse cercano di contenere la diga ma Olbia ha modo di tracimare sino al 22-25 finale.

Senza troppi stimoli e con il morale a terra la Picco nel terzo “gioco” cala gli ormeggi senza colpo ferire, regge infatti sino all’8-7, ma poi nonostante il rientro sul parquet di Marmen cede nettamente per 16-25. Lecco tuttavia mantiene il quartultimo posto in classifica a quota 22, grazie ai rovesci di chi le stava alle spalle.

E ora anima e cuore rivolti verso la poule salvezza che partirà a meta del corrente mese, da qui in avanti è vietato distrarsi, ne va della permanenza nel salotto buono del volley nazionale; abbandonarlo dopo una sola stagione sarebbe assolutamente imperdonabile.

Alessandro Montanelli