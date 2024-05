103 ANNI PER ANGELA CLERICI PIOVELLA, FESTA ALL’AIROLDI E MUZZI

LECCO – Festa grande agli Istituti Airoldi e Muzzi Onlus per i 103 anni dI Angela Clerici Piovella.

Nata a Como il 21 maggio 1921, Angela Clerici Piovella, laureata e specializzata in Pediatria all’Università di Pavia, ha esercitato per anni a Como. Nei primi anni settanta si è trasferita a Lecco con il marito, il dottor Carlo Piovella, primario del reparto di medicina all’ospedale di Lecco.

La dottoressa Piovella è stata per anni la pediatra dell’Asilo Nido del Comune di Lecco. Ha esercitato anche nei consultori pediatrici di Lecco e del territorio. Tanti i lecchesi che l’hanno stimata e apprezzata per la sua professionalità e per il suo garbo e la sua gentilezza.

A festeggiarla sono stati i figli, i nipoti, il presidente Giuseppe Canali, il direttore sanitario Andrea Millul e la vicepresidente Rosaria Bonacina, insieme al personale di cura e agli ospiti del primo piano della Residenza Medale, dove risiede da circa due anni.