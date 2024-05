14° TORNEO “CITTÀ DI LECCO”: ’OCCASIONE PER SCOPRIRE E AVVICINARSI AL RUGBY

LECCO – Il prossimo 2 giugno, al Centro Sportivo del Bione a Lecco, si terrà un importante evento nazionale per scoprire e avvicinarsi al mondo del rugby. Si tratta del 14esimo Torneo “Città di Lecco”, che vedrà la partecipazione di 12 squadre a livello giovanile dalla Under 6 alla Under 12, e che vedranno coinvolte tutte le categorie, con incontri e trofei di assoluto valore.

Una grande occasione per incentivare l’approccio a questo fantastico e coinvolgente sport. L’evento si svolge grazie al notevole impegno e contributo organizzativo profuso dal Rugby Lecco, all’aiuto essenziale che danno i genitori della scuola rugby e ai numerosi atleti delle altre categorie.

Il programma inizierà alle 9:30 con le partite dei gironi e proseguirà per tutta la mattinata. Nel primo pomeriggio, dalle 14:30, sul campo centrale, si giocheranno le finali per le prime quattro posizioni di ogni categoria. Oltre alle classiche premiazioni per le prime tre classificate di ogni categoria, sono previsti i seguenti premi: Memorial “Achille Locatelli “Kid of the match” ovvero il miglior atleta in campo nella partita della finale; 6° Memorial “Paolo Boazzo” alla migliore società classificata; Targa “OSO” al miglior allenatore/educatore del torneo.