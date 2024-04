31 TRA MAGGIORDOMI, BADANTI E COLF NON DICHIARANO AL FISCO 2 MILIONI

MENAGGIO (CO) – I finanzieri della Compagnia di Menaggio, ”a seguito di un’accurata attività di analisi”, hanno individuato 31 lavoratori domestici (26 donne e 5 uomini), residenti nel medio e alto lago, che non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2017 al 2022, omettendo di sottoporre a tassazione redditi per un ammontare complessivo di circa 2 milioni di euro.

I lavoratori, prevalentemente di nazionalità rumena e ucraina (residenti tra i Comuni di Tremezzina e Gravedona ed Uniti), in alcuni casi “hanno percepito trattamenti stipendiali di rilievo …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS