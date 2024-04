PER LECCO-VENEZIA IN ARRIVO ALMENO 200 TIFOSI. NUOVI INVESTITORI IN LAGUNA

VENEZIA – È in arrivo un nuovo gruppo di investitori privati, proprio come come chi fa già parte del gruppo dei soci attuali, ma difficilmente si tratterà di un fondo. Dallla conferenza di aggiornamento mensile del presidente del Venezia FC, l’americano Duncan Niederauer, arriva una puntualizzazione che sposta parzialmente l’orizzonte delle trattative in corso per ampliare il capitale sociale della società militante ai vertici della serie B.

Saranno, dice Niederauer, fra i 6 e gli 8 investitori privati americani. Il 60% del club rimarrà agli attuali proprietari, il 40% verrà acquistato gli investitori privati.

Intanto, sempre dalla laguna arrivano prime notizie sul numero dei tifosi arancioneroverdi diretti a Lecco, sabato. Per il momento sono 205 i tagliandi staccati ma la trasferta sull’asse Venezia-Lecco è destinata a vedere rimpinguata la fazione ospite che il 20 aprile occuperà la curva del Rigamonti-Ceppi riservata ai supporter veneti.

S.P./S.T.