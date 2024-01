MILANO – “Regione Lombardia continua nello sforzo di investire sul materiale rotabile con l’immissione in servizio per la prima volta di 4 nuovi convogli Donizetti sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. Questa importante novità è accompagnata, grazie alla sinergia con Trenord, dal riammodernamento dei 34 treni ad alta frequentazione che prevede il rinnovo di sistemi e impianti, la sostituzione di arredi e l’installazione di telecamere”. Lo dichiara il sottosegretario di Regione Lombardia ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza.

“Grazie all’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, Regione Lombardia mantiene gli impegni presi e investe su nuovi treni cercando così di migliorare il servizio su una linea che purtroppo è in sofferenza e in affanno – conclude Piazza -. Un segnale che dimostra l’attenzione da parte di Regione Lombardia per il nostro territorio”.