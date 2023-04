LECCO – In occasione dei 40 anni di attività della cooperativa sociale “Due Mani”, ente lecchese impegnato nell’inserimento graduale di persone fragili all’interno di contesti lavorativi, alla biblioteca civica” Umberto Pozzoli” di Lecco un momento di incontro in presenza del presidente di “Due Mani” Serafino Castagna, il presidente dell’impresa sociale “Girasole” Carlo Colombo e il presidente della cooperativa“Il seme” Marco Martinelli. Presenti all’incontro anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il consigliere provinciale delegato al Lavoro e al Centro per l’impiego Carlo Malugani e don Mario Proserpio.

“Questa cooperativa ha lavorato in squadra dagli inizi e non è mai stato un ente con solo una persona al comando – afferma Castagna –. Oggi gli auguri non vanno all’Istituzione ma a tutti coloro che abitano a hanno abitato nella nostra realtà. La cooperativa è diventata un punto di riferimento per Lecco e il numero di persone che grazie a noi hanno potuto integrarsi all’interno di una comunità spesso non inclusiva è diventato sempre più grande. Abbiamo superato le 3500 persone”.

Avviata da oggi l’isola formativa alla biblioteca “Umberto Pozzoli” nell’ambito della co-progettazione con il comune di Lecco. Essa prevede l’introduzione di un “carrello intelligente” finalizzato all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in un contesto lavorativo permeato dall’innovazione tecnologica.

“La convinzione è quella che una buona cooperazione sociale all’interno del territorio possano creare una realtà inclusiva a vantaggio di tutti i cittadini – spiega Martinelli –. Abbiamo deciso di investire in un dipartimento di progettazione e sviluppo che coniuga competenze sociali e competenze tecniche con la finalità di trovare un’interazione tra innovazione sociale e innovazione tecnologica. Vogliamo cercare di abbattere le barriere di accesso al mondo lavorativo e il nostro modello Training Factory 4.0 ha infatti l’obiettivo di generare l’apprendimento concreto di professionalità sul luogo di lavoro per le persone fragili”.

Il “carrello intelligente” o “Training Factory 4.0” è un’idea della cooperativa “Il seme” che, in collaborazione con la cooperativa “Due Mani” e sostenuto dalla Camera di commercio Como-Lecco, da Regione Lombardia e dalla fondazione Vismara, vuole essere un supporto a favore di coloro in situazioni di svantaggio nei processi di inserimento lavorativo.

“Il carrello intelligente è stato sperimentato dal 2021 e aiuta ad acquisire sia le competenze trasversali, sia le competenze tecniche-operative – illustra la dottoressa Fontana, referente del dipartimento di progettazione e sviluppo della cooperativa “Il seme” – Il modello si basa sulla scomposizione dei compiti, quindi le sequenze di lavoro vengono figurate in maniera molto semplice: la persona può così apprendere sia l’utilizzo degli strumenti, sia le varie fasi dello svolgimento lavorativo. Training Factory 4.0 tiene conto delle caratteristiche della persona in modo che questa possa usufruire di un’alta, media o bassa assistenza”.