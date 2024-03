8 MARZO, PER LE DONNE INGRESSI GRATIS NEI MUSEI: TUTTI I DETTAGLI

LECCO – In occasione della giornata internazionale della donna dell’8 marzo, segnala che su proposta del Ministro della Cultura è stato disposto l’ingresso GRATUITO per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli e giardini storici.

Sul territorio provinciale in particolare si segnalano una serie di iniziative: presso Villa Monastero a Varenna è in programma un percorso guidato alla casa Museo, che si concentrerà sulle figure femminili che hanno abitato la storica dimora lariana. Il primo percorso è programmato dalle 14 alle 15, il secondo, dalle 15.30 alle 16.30; in via eccezionale, solo su prenotazione e fino ad esaurimento posti, è programmato un percorso dalle 11 per l’8 marzo. Per informazioni è possibile consultare il sito della Provincia, in cui si possono trovare la locandina e i dettagli. È inoltre possibile visitare l’esposizione permanente e le mostre in corso presso il Palazzo delle Paure a Lecco.

Fuori dalla Provincia, a Milano sarà invece possibile visitare gratuitamente numerosi musei tra i quali La Triennale di Milano, il Cenacolo Vinciano e la Pinacoteca di Brera.

M. C.