A SAN CALOCERO DI CIVATE RITORNA PER S. STEFANO IL QUINTETTO “SPIRABILIA”

CIVATE – Lunedì 26 dicembre alle 17 il Quintetto Spirabilia propone come da tradizione il Concerto di Santo Stefano nella cornice del complesso romanico di San Calocero. Con il patrocinio del Comune di Civate e in collaborazione con la Fondazione Casa del Cieco Onlus.

Per l’occasione verranno presentati i nuovi progetti 2023, le nuove idee artistiche e il nuovo festival: “Le voci di Spirabilia 2024”.

Il programma di questa edizione sarà veramente nuovo, il quintetto diventerà un gruppo di 13 strumenti a fiato. Le esplorazioni nella storia della musica si ampliano alla musica da camera romantica per ensemble più grandi. La volontà è di approfondire il concetto di “serenata”, soffermandosi all’interpretazione ottocentesca del termine.

Ci saranno musiche distese, cameristiche ma con chiare volontà sinfoniche. Per un’esecuzione all’aperto e per un dedicatario speciale, come all’origine furono le serenate rinascimentali a cui Mozart si ispira scrivendo la meravigliosa canzone “Deh vieni alla finestra” nel “Don Giovanni”.

L’ingresso è libero e il programma prevede:

Richard Strauss: Serenata Op. 7 per 13 strumenti; Antonin Dvorak: Serenata Op. 44 per 11 strumenti, III Tempo. Andante, IV Tempo. Allegro Molto; Charles Gounod: Petite Sinfonie per 9 strumenti, II Tempo. Andante; Johannes Brahms: Variazioni su un tema di Haydn (Trascrizione per 10 strumenti); Carl Orff: Carmina Burana (Trascrizione per 10 strumenti).