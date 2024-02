A LECCO 25 STALLI ROSA. DOVE E COME RICHIEDERE IL PASS

LECCO – In arrivo 25 stalli rosa per donne in grvidanza e neo-genitori, dove saranno e come ottenere il contrassegno per poterli utilizzare.

Sono 25 gli stalli di sosta in via di realizzazione con segnaletica orizzontale e verticale in città: saranno riservati ai veicoli al servizio delle donne in gravidanza e dei genitori di bambini fino a due anni residenti a Lecco, con bambino o bambina al seguito e muniti di contrassegno dedicato.

Gli stalli si troveranno in via Mentana/via Sora (fronte scuola Ticozzi), in via De Gasperi (fronte scuola Santo Stefano), in via Fabio Filzi (2, fronte Iperal), in via Caduti Lecchesi a Fossoli (parcheggio Eurospin), in via Tubi (2, zona ATS), in Largo Caleotto (2, parcheggio Meridiana), in corso Bergamo (parcheggio Conad), in via Gondola (area parcheggio), in corso Carlo Alberto (2, interno parcheggio Le Piazze), in via Adda (pressi clinica Mangioni), in corso Carlo Alberto (parcheggio antistante laboratorio Synlab), in via Buozzi (2, parcheggio Esselunga e 2, parcheggio Mediaworld), in via Monsignor Polvara (fronte parco giochi), in via Alla Chiesa (fronte parco giochi), in viale Dante, in piazza Manzoni, in via Marco D’Oggiono e in via San Nicolò.

Così l’assessore alla Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi: “Agevolare la sosta in prossimità di alcuni importanti servizi della città per le donne in gravidanza e per le famiglie con bambini piccoli è una scelta di civiltà, tanto che il Ministero ha riconosciuto un contributo a quei comuni, come Lecco, che hanno previsto un numero significativo di stalli rosa in relazione alla fascia demografica d’appartenenza. Il pittogramma del permesso rosa, così come definito dal Decreto del 7 aprile 2022 rappresenta visivamente le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa: la donna in stato di gravidanza oppure la carrozzina, simbolo di genitori con un bambino o una bambina di età non superiore a due anni. L’attenzione di cura, in questo modo, è riservata ai bambini, che vengono collocati al centro degli interessi non solo degli adulti di riferimento, ma anche dell’Amministrazione pubblica”.

I parcheggi rosa possono essere usati dai titolari di pass rosa, da richiedere consegnando il modello disponibile sul sito istituzionale del Comune di Lecco (con marca da bollo) all’ufficio permessi del comando di polizia locale di via Sassi 18 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 oppure via Pec all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it con fotocopia del documento d’identità, certificato medico attestante stato di gravidanza e data presunta del parto (nel caso di richiedente in gravidanza) e 2 fototessere. Il pass andrà poi ritirato presso l’ufficio permessi e avrà validità, per le donne in gravidanza, fino alla data presunta del parto riportata sul certificato, e per i genitori, fino al compimento dei due anni di età della bambina o del bambino. Ogni genitore può richiedere il proprio pass.

Solo i titolari di pass rosa possono utilizzare gratuitamente, con qualsiasi veicolo, gli stalli rosa, per massimo due ore consecutive, esponendo il disco orario indicante l’inizio della sosta e il relativo tagliando. Il pass rosa non esenta dal pagamento delle tariffe di sosta negli stalli blu. Chi usufruisce degli stalli rosa senza autorizzazione, o ne fa un uso improprio, è soggetto al pagamento di una sanzione di 87 euro. Mentre chi, pur avendone diritto, utilizza i parcheggi rosa senza osservare le condizioni e i limiti indicati nel permesso è soggetto al pagamento di una sanzione di 42 euro.

Il modello di domanda è disponibile a questo collegamento, mentre per maggiori informazioni è possibile scrivere a permessi.ztl@comune.lecco.it.