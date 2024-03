LECCO – Nell’ambito delle modifiche viabilistiche e degli accorgimenti previsti dal Piano generale del traffico urbano sono istituiti 3 nuovi sensi unici che entreranno in vigore settimana prossima.

Da lunedì 18 marzo sarà istituito il senso unico in via Perazzo, con ingresso da via Santo Stefano, mentre da mercoledì 20 marzo diventa senso unico via Don Invernizzi, con ingresso da corso Monte Santo, e da giovedì 21 marzo via Agliati, con ingresso da via Partigiani.

M. C.