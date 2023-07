ADDIO, ‘MARICA’: LA SINISTRA LECCHESE (E NON SOLO) PIANGONO LA NOTA ATTIVISTA

CALOLZIOCORTE – Maria Carla Ara (per l’anagrafe) era nome poco noto; ma nel mondo dell’associazionismo di Lecco, Calolzio e non solo era conosciutissima come Marica. Dall’ANPI a Mir Sada, dall’ARCI a Qui Lecco Libera, al doposcuola calolziese e mille altre attività… Marica si è spenta oggi, dopo essersi sentita male a fine giugno mentre stava portando aiuto in un campo profughi in Serbia.

Moglie di Corrado Conti, Sinistra Italiana di Lecco la ricorda “con gratitudine e riconoscenza. Una vita profondamente civica al servizio degli altri. Marica è stata tante cose per tutti: tra le fondatrici di Cambia Calolzio, nell’ANPI, nella CGIL e nell’AUSER, nei gruppi equosolidali e in Mir Sada, nonché consigliere comunale a Calolziocorte come esponente del PCI negli anni ’70. Marica ci mancherà molto come donna e compagna positiva”.

I funerali civili si terranno giovedì alle 10.45 a Lecco, cimitero di Castello.

