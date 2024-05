AGENTI IMMOBILIARI. SOLD OUT IL CONVEGNO IN VILLA MONASTERO

VARENNA – Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) Collegio della Provincia di Lecco annuncia l’evento “Crescere e guadagnare insieme”, in programma oggi 22 maggio a Villa Monastero di Varenna. Questo evento si propone di essere un’occasione unica per tutti coloro che desiderano esplorare le opportunità offerte dal territorio, valorizzando il settore immobiliare in sinergia con il turismo, il commercio e le istituzioni locali. L’obiettivo è promuovere uno sviluppo sostenibile che rispetti le comunità e l’ambiente circostante.