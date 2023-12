ALLERTA INCENDIO SULLA SPONDA LARIO EST: “LIMITARE LE ATTIVITÀ ALL’APERTO”

LARIO ORIENTALE – Conseguenza dell’incendio alla Seval di Colico, l’ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ha ordinato nei Comuni lungo tutta la riva orientale del Lario di “limitare allo stretto necessario le attività all’aperto. Tenere chiuse le finestre e non esporre cibi e indumenti all’aperto”.

Viene comunicato che “sono ancora in corso accertamenti ma in via precauzionale bisogna limitare la permanenza all’aperto”.

Appena vi saranno aggiornamenti, questi verranno comunicati alla popolazione.

RedAmb