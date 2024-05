ALTRI GUAI GIUDIZIARI PER IL GAMBIANO DELLA “BANDA DEL MACHETE”

LECCO – Nuovi guai giudiziari per K.M., 25 anni, originario del Gambia, componente della banda del machete che aveva seminato panico sul treno tra Lecco e Milano e che ha già patteggiato una pena a cinque anni.

Ora, davanti al giudice delle udienze preliminari Salvatore Catalano, deve rispondere di tentata estorsione e violazione del foglio di via per episodi accaduti nel 2023.

Assistito dall’avvocato Paolo Rivetti, il 25enne extracomunitario ha respinto le accuse sia per la tentata estorsione sia per il foglio di via, di cui non era a conoscenza. La Procura ha chiesto complessivamente tre anni di reclusione e il Gup ha aggiornato l’udienza a fine giugno per la sentenza.

RedGiu