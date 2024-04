AMBIENTE, LA REGIONE FINANZIA IL RINNOVO DEL PARCO AUTOVEICOLI DELLE IMPRESE

LECCO – Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’Assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, la delibera relativa alla misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di merci e di persone a favore delle micro, piccole e medie imprese della Lombardia.

L’intervento è finalizzato al rinnovo di veicoli inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basso impatto emissivo destinati al trasporto di merci e di persone, a fronte di radiazione per demolizione un veicolo con alimentazione a benzina e/o a gas fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso o per esportazione all’estero un autoveicolo euro 5/V.

La dotazione finanziaria è di € 6.000.000 per il biennio 2024/2025 e l’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto variabile in base alla categoria dei veicoli, alla classe emissiva e al livello di emissioni prodotte.

“Con l’approvazione di questo provvedimento, Regione Lombardia intende migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni a tutela della salute delle persone e degli ecosistemi, in sinergia con le politiche di risparmio ed efficientamento energetico. Ringrazio l’assessore Maione per aver proposto questa misura che rappresenta un segnale molto importante per il territorio” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.