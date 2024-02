AMBITO DI LECCO: 710MILA EURO PER PROGETTI DI HOUSING TEMPORANEO

LECCO – Gli Ambiti territoriali sociali sono stati individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quali soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR Missione 5 ‘Inclusione e coesione’, Componente 2 ‘Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore’. Il Comune di Lecco, in qualità di ente capofila del proprio ambito territoriale, dopo confronto e raccordo con l’Assemblea dei Sindaci, ha presentato, tra gli altri, un progetto sulla linea di intervento 1.3.1 Housing temporaneo ottenendo un finanziamento di 710mila euro di cui 500mila per interventi di ristrutturazione immobili e 210mila per sostegno a progetti sociali rivolti alle persone o nuclei in stato di bisogno.

Si prevede, in immobili messi a disposizione dai Comuni, la sperimentazione di alcuni interventi. Nel Comune di Lecco lo stabile di via dell’Isola: progetto di Housing First/Led in collegamento con l’intervento 1.3.2 per 150mila euro. Nel Comune di Civate l’immobile in via Del Ponte 4: progetto di Housing Temporaneo per accoglienza di nuclei familiari in difficoltà estrema e che necessitino di una presa in carico continuativa. 350mila euro. Nelle settimana scorse sono stati affidati gli incarichi per la redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica e progettazione esecutiva.

“Nel corso degli ultimi anni il tema del diritto alla Casa e dell’abitare, anche in attuazione della LR 16/2016 che assegna nuovi compiti ai Comuni, è divenuto prioritario nella programmazione delle politiche sociali che vedono l’emergere di nuovi bisogni e aree di attenzione – dice Sabina Panzeri, presidente Ambito Territoriale di Lecco -. Alle fasce più deboli tradizionalmente riconosciute si sono aggiunte nel corso degli anni nuove situazioni di disagio grave, temporaneo o stabile che hanno coinvolto anche componenti del cosiddetto ceto medio impoverito. Le persone più colpite sono quelle che vivono in solitudine, con contratti di lavoro precari o le famiglie che possono contare su un solo stipendio, quelle di origine straniera o che non dispongono di una rete a sostegno. L’assegnazione dei fondi del Pnrr ai due progetti di riqualificazione, consente di raccogliere i frutti di un’attività di confronto, programmazione e sinergia tra i Comuni del nostro Ambito e permetterà di realizzare opere importanti per il supporto alle persone o nuclei fragili”.

“Accanto alla futura Stazione di Posta per persone in stato di grave marginalità, in via dell’Isola a Lecco troverà spazio un progetto di housing quale nuovo spazio adeguato alle crescenti emergenze – le parole di Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco -. Un intervento che il Comune di Lecco, da tempo attivo sul tema dell’abitare, ha fortemente voluto per dare una risposta a casi di povertà estrema. Grazie a questa linea di finanziamento sarà possibile non solo dare luoghi che sappiano rispondere alle esigenze ma anche sostenere maggiormente l’accompagnamento delle persone in situazione di forte marginalità (anche dal punto di vista psicologico e sanitario) per un’attività di cura sempre più attenta e mirata”.

“Tra le diverse forme di povertà presenti sul nostro territorio, negli ultimi anni il tema abitativo è tra quelli maggiormente emergenziali – commenta Angelo Isella, sindaco di Civate -. Sta diventando sempre più necessario affrontare il tema del bisogno abitativo con una maggiore capacità progettuale, favorendo l’autonomia abitativa come leva di una più complessiva autonomia di vita. Le risorse del PNRR consentiranno la riqualificazione di un immobile, concedendo a un maggior numero di nuclei familiari in difficoltà la possibilità di accedere a percorsi personalizzati di accompagnamento a una completa indipendenza. Ringrazio il Comune di Lecco e l’Ambito Territoriale per la proficua collaborazione”.