ANMIG, SABATO 18 ASSEMBLEA ANNUALE E RICORDO DEI CADUTI

LECCO – L’Anmig – Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra di Lecco si riunirà in assemblea annuale ordinaria sabato 18 maggio alle 10.45 in seconda convocazione (alle 9 in prima convocazione), presso la sala della Società Canottieri di Lecco, Via Nullo 2.

L’ordine del giorno prevede:

Nomina del presidente e segretario dell’assemblea.

Lettura ed approvazione del verbale della precedente assemblea.

Relazione morale – relazione finanziaria: bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024 e relazione dei sindaci – Relazione progetti già eseguiti 2023 – progetti da eseguire 2024/2025.

Varie.

Alle 10.30 verrà deposta una corona d’alloro sul Monumento ai Caduti in Guerra.

Il Consiglio Direttivo “confidando sulla partecipazione di tutti i soci e gli aderenti alla Fondazione”, al termine della riunione offrirà un aperitivo e un piccolo buffet per un momento di condivisione.