ANNONE. NUOVO DIGERITORE PER IL COMPOSTAGGIO, POSSIBILI ODORI MOLESTI PER UN BREVE PERIODO

ANNONE BRIANZA – Silea, l’azienda pubblica che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio, informa che sono in corso di ultimazione i lavori di messa in esercizio del nuovo digestore anaerobico presso l’impianto di compostaggio di Annone Brianza, per il recupero dei rifiuti organici e vegetali provenienti dalla raccolta differenziata.

In questa fase provvisoria di avviamento e taratura, nelle aree limitrofe all’impianto potrebbero essere percepite emissioni odorigene dovute al processo di trattamento dei rifiuti organici.

Silea, scusandosi per il disagio arrecato, precisa che tale fenomeno cesserà a breve con la messa in marcia a regime del nuovo digestore anaerobico, in fase di completamento.