AREA EX SAFILO DI VERCURAGO, REGIONE LOMBARDIA FINANZIA LA BONIFICA

LECCO – “Regione Lombardia ha stanziato risorse per interventi di bonifica per il nostro territorio che caratterizzerà le politiche ambientali e di rigenerazione urbana. Risorse che si aggiungono a quelle previste dal PNRR e che permetteranno di bonificare l’Area ex Safilo di Vercurago, un’area potenzialmente contaminata nella provincia di Lecco” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza. “L’attività industriale riguardava la produzione di acceleranti per la vulcanizzazione della gomma e di manufatti in cemento amianto. L’inquinamento del sito riguarda i suoli, in particolare per la presenza di idrocarburi, metalli, PCB e amianto. L’intervento di bonifica, previa analisi di rischio, prevede la rimozione di hot-spot e la messa in sicurezza permanente dell’area attraverso la messa in opera di un capping di segregazione per l’area con presenza di rifiuti e la messa in sicurezza permanente della restante area attraverso l’impermeabilizzazione delle superfici. È inoltre previsto il monitoraggio delle acque di falda al fine di valutare lo stato qualitativo della stessa”.

“Ringrazio l’assessore al Bilancio Marco Alparone e l’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione per l’impegno e l’attenzione dimostrata a questo importante intervento per il nostro territorio” conclude Piazza.

M. C.