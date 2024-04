ARRESTATO DAI CARABINIERI L’ASSASSINO DELL’ASSESSORE DI ESINO LARIO

ESINO LARIO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco sono intervenuti in via Stoppani nel Comune di Esino Lario, dopo che il 62enne Luciano Biffi aveva aggredito con un falcetto da giardinaggio il vicino di casa Pierluigi Beghetto (a destra) al termine di un diverbio; in conseguenza delle ferite riportate Beghetto, assessore comunale a Esino di 53 anni, è deceduto.

Intervenuti sul posto il Sostituto Procuratore di turno della Procura di Lecco Giulia Angeleri e personale dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecco per l’effettuazione dei primi rilievi.

“Al momento – afferma una nota del Procuratore Capo di Lecco – il soggetto si trova in stato di arresto”.

RedCro

LA CRONACA DI UNA GIORNATA DRAMMATICA: