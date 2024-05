ASST, REVOCATO L’INCARICO AL DIRETTORE DELLA NEUROCHIRURGIA PIPARO

LECCO – L’ASST di Lecco, con la delibera 428 del 29/05/2024, ha disposto la revoca dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Neurochirurgia, conferito al dr. Maurizio Piparo nel maggio 2022 con delibera 406, dando seguito alla sentenza della Corte di Appello di Milano che ha accolto il ricorso avverso all’esito della procedura di selezione del direttore di Neurochirurgia, promosso da uno dei partecipanti, per rilievi procedurali circa le modalità di valorizzazione dei punteggi di carriera. Con prossimo atto sarà definita la indizione di un nuovo concorso.

Il dr. Maurizio Piparo rimane medico neurochirurgo dipendente di ASST Lecco e referente direzionale del servizio di Neurochirurgia nelle more delle procedure previste dalla norma per la identificazione del direttore facente funzione.

Il direttore generale Marco Trivelli precisa che “La revoca dell’incarico è un atto obbligato e non è esito di una valutazione delle competenze e della capacità del dr. Piparo, che stimo e conosco da lungo tempo come apprezzato professionista essendo giunto a questo incarico dopo una lunga carriera, svolta per oltre vent’anni presso la prestigiosa Neurochirurgia di Niguarda. È un grande dispiacere dare nuovamente instabilità ad un reparto che ha visto alternarsi quattro direttori negli ultimi 5 anni. Il dr. Piparo, avendo trasferito la sua residenza e la sua famiglia a Lecco, ha dato prova di voler investire sull’ospedale Manzoni e sulla neurochirurgia della nostra provincia”.