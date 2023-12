ATTACCO HACKER AI SERVIZI IN CLOUD: NEL MIRINO LA PROVINCIA E 20 COMUNI

LECCO – Il sistema “URBI” è sotto attacco da parte di hacker, un danno che persiste dallo scorso 8 dicembre e tutt’ora risulta in atto, con conseguenze sui servizi della Pubblica Amministrazione Digitale – in particolare per alcuni enti come la Provincia di Lecco e – secondo quanto ricostruito da Lecco News – anche un certo numero di Comuni.

Di seguito, la comunicazione ufficiale di PA Digitale S.p.A.:

L’attacco ha colpito il fornitore di spazio cloud di PA Digitale (e non direttamente i siti internet delle varie amministrazioni locali); oltre alla Provincia, danneggiati altri 20 tra Comuni ed enti pubblici. Tra gli effetti pratici per chi sta subendo questo ‘blitz’ informatico l’impossibilità di controllare la posta elettronica certificata e l’albo pretorio e quella di protocollare Pec in arrivo. In pratica, bloccate le aree che impiegano banche dati telematiche.

La nostra redazione Cronaca è al lavoro per comprendere eventuali altre conseguenze e il livello di crisi suscitato dall’azione degli hacker. Emerge tra l’altro che si tratta di un attacco “ransomware” che ha colpito la società Westpole*. Nei guai anche sistemi a Roma e Milano.

*Westpole è un Service Provider, Skill Integrator e Partner strategico per i progetti di innovazione in ambito Cloud & Managed Service, Digital Infrastructure e Application. Supportano i Clienti nelle loro strategie IT e digitali.

(Fonte: redhotcyber.com)