MENAGGIO – Luigi Lusardi è stato rieletto oggi trionfalmente e sarà per la quinta volta consecutiva presidente dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori. Se non è un record poco ci manca. Si è trattato di un vero e proprio plebiscito, con il presidente uscente che è stato proclamato per acclamazione dai rappresentanti dei 63 Comuni lacustri e delle Province di Como e di Lecco riunitisi presso la sede di Menaggio.