CALOLZIOCORTE – Assemblea annuale Avis con la presenza del sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi con il vice Aldo Valsecchi, del primo cittadino di Erve Giancarlo Valsecchi (donatore che nel 2022 è stato premiato per le 100 donazioni raggiunte), del sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo, del vicepresidente dell’Avis provinciale Giorgio Grassi, oltre a tutti i membri del consiglio direttivo dell’Avis calolziese, una decina di soci e i simpatizzanti della sezione Comunale.

L’assemblea si è aperta con i ringraziamenti di rito e con una bellissima sorpresa che la presidente Roberta Galli ha tenuto segreta fino all’assemblea, sorpresa da attribuirsi al sindaco di Monte Marenzo e alla sua segretaria, Daniela Pellegatta (ex donatrice Avis di Calolziocorte). Da ricordare che a Monte Marenzo risiedono molti donatori iscritti alla comunale e che sono in prospettiva per il futuro alcune collaborazioni.

Il Comune di Monte Marenzo ha voluto donare alla sezione un quadro di legno intarsiato raffigurante il ritratto di Giovanni Mapelli, fondatore dell’Avis di Calolziocorte e al quale è dedicata la comunale. Per tutti i presenti è stata una vera sorpresa, pochi o nessuno sapevano dell’esistenza dell’opera. Il quadro è stato realizzato da Antonio Valsecchi, grande amico di Mapelli, artigiano e artista calolziese.

L’assemblea è continuata come da ordine del giorno, con l’esposizione da parte della presidente delle numerose attività svolte nel 2022 e già messe in cantiere per il 2023, i dati in cifre della comunale e l’esposizione del bilancio.

Sono poi intervenuti i tre sindaci, dando plauso alla comunale Avis per l’intensa attività svolta. Da parte della presidente Roberta Galli sono stati ringraziati, in modo particolare, il sindaco di Calolziocorte e il vicesindaco, giunti al termine del loro mandato, sottolineando la loro costante presenza alle assemblee e agli svariati eventi promossi dalla Comunale, assecondando tante iniziative, ultima delle quali la Panchina del Dono. In tale ambito i ringraziamenti sono stati reciproci, soprattutto da parte del sindaco Ghezzi nei riguardi dell’associazione e in modo particolare della dottoressa Galli.