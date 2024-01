BADMINTON, GP CHIARI: TRIS D’ORO CON CATTANEO, TOCCHETTI E PASSADOR

CHIARI (BS) – Buon inizio del nuovo anno al Grand Prix Farco Città di Chiari per gli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco dove conquistano dieci podi tre d’oro, cinque d’argento e due di bronzo.

Mattia Cattaneo fresco Campione Italiano nel DM U13, ancora sul primo gradino del podio in coppia con Luca Li Bohong (Junior BC MI) dove vincono in finale contro Pichler/Renner (ASV Mals) 21*16 21*10 e doppio argento: nel SM U13 dove perde in finale contro il suo compagno di doppio Li Bohong (Junior BC MI) 19*21 14*21 e nel XD U13 con Frieda Heinisch (ASV Mals) sempre contro Li Bohong (Junior BC MI)/Falchetti (GSA Chiari) 16*21 16*21.

SF 55 con Piera Tocchetti d’oro in finale vincente contro Marchesini (CUS BG) 21*16 21*10 e argento nel DF 35 in coppia con Emma Szczepanski (Genova BC) che perdono contro Jaipranop (Brescia Sport Più)/Woravjijtchaikul (Roma BC) 11*21 17*21.

Dopo qualche mese di assenza dal primo gradino del podio ritorna Denis Passador che dopo aver superato brillantemente il girone di qualificazione si aggiudica la finale del SM 55 contro l’atleta del (ASV Mals) De March 21*17 21*15. Anche per Passador doppio argento, nel DM55 in coppia con Flavio Bettoni (CUS BG) dove lasciano il primo posto a Fuda/Islam (Roma BC) 16*21 24*26 e XD 55 con Roberta Brenzone contro Bettoni/Marchesini (CUS BG) 17*21 17*21.

Bronzo per Andrea Saverio nel XD U19 in coppia con Yi Yuan Chen (BC MI)dove lasciano in semifinale contro Grotti (Modena BC)/M.L.De March (ASV Mals) 16*21 9*21 e Edvidio Milani nel SM 55 11*21 13*21 contro De March (ASV Mals).

SM Senior, Federico Lazzarini agli ottavi, Paolo Milani e Francesco Tomasello ai 16/mi. DM Senior, Federico Lazzarini/Andrea Saverio e Francesco Tomasello/Riccardo Cerami (BC MI) agli ottavi, Paolo Milani/Fabian Lechthaler (ASV Mals) ai 16/mi. SF Senior, Amanda Bandiola ai quarti e nel XD Senior in coppia con Federico Lazzarini ai 16/mi. SM U19, Andrea Saverio ai quarti. SM 55 Paolo Poletti ai gironi XD 55 Edvidio Milani/Piera Tocchetti si fermano ai gironi di qualificazione. DM 55 Edvido Milani/Dario Bisioli (GSA Chiari) e Paolo Poletti/Nicola Rotta (Pol. Caselle) ai gironi. DF 55 Roberta Brenzone/Sara Marchesini (CUS BG) ai gironi.

“Il nuovo anno è iniziato sulla giusta strada ora cercheremo di migliorare ulteriormente. Bravi a tutti gli atleti”, ha commentato il vicepresidente Edvidio Milani.