VALMADRERA – Continuano le iniziative a Valmadrera a testimonianza del valore della Resistenza. Particolarmente importante quella svolta dagli alunni di terza media giovedì pomeriggio alla Cascina Guanella con la rappresentazione teatrale ‘Ballata per i Fratelli Cervi’ promossa dall’Associazione Famiglie Caduti e Dispersi e con la guida autorevole di Alberto Bonacina.

Hanno preceduto la rappresentazione gli interventi di Alberto Bonacina che ha descritto la vicenda dell’uccisione dei sette fratelli Cervi da parte dei nazifascisti dopo averli torturati, di Alessandra Anghileri dell’Associazione proponente che ha sottolineato come valore e compito il ricordare la testimonianza di chi lottò e perse la vita per la libertà, del sindaco Antonio Rusconi che ha evidenziato che se oggi possiamo vivere in libertà è grazie a esempi come i Fratelli Cervi, della dirigente scolastica Stefania Perego che ha ringraziato Alberto Bonacina per l’importante collaborazione. Poi lo spettacolo con tanti applausi ai ragazzi.