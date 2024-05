BALNEABILITÀ. PROBLEMI A RIVABELLA E COLICO, OK LE ALTRE SPIAGGE LECCHESI

LECCO – In base agli esiti analitici dei campionamenti effettuati nei giorni 13, 14 e 15 maggio tre spiagge del Lario sono risultate non balneabili. Le due di Colico (Inganna-LC53 e il Lido) e Rivabella a Lecco. Tutte le altre non hanno rilevato problemi.

Data l’estrema variabilità del fenomeno della fioritura algale (cianobatteri) in relazione alle condizioni climatiche ed atmosferiche, si ribadisce che in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini, o con colorazioni anomale è sconsigliato immergersi …

