“BARROLOSPRECO”. CONTEST SCOLASTICO CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI

LECCO – Diverse iniziative verranno lanciate in prossimità del 5 febbraio, tutte volte a dare un contributo alla diffusione di nuove pratiche per abbattere gli sprechi alimentari che, dai dati nazionali, si traduce in una perdita economica significativa, produce gravi conseguenze ambientali, porta un aumento di disparità sociali, una piaga che si riscontra anche negli stessi paesi in cui molte persone soffrono la fame.

Il progetto ‘IO STO con BarroloSpreco’ vuole dare un contributo rispetto a questo problema e creare un’opportunità per sensibilizzare gli studenti, la società civile, il mondo del commercio e le istituzioni, su come il contesto economico globale si intrecci direttamente con i nostri comportamenti quotidiani.

Il dato confortante che nel 2023 in Italia lo spreco di cibo è sceso del 25%, porta a dire che la strada intrapresa è quella giusta e che i comportamenti di ognuno possono fare la differenza. Il Distretto Culturale del Barro è attivo sul questo tema dal 2016 con cadenza annuale con varie iniziative contraddistinte dal logo ‘BarroloSpreco’. Ogni azione è volta a ricordare che per creare un futuro più sostenibile, il contributo di tutti è fondamentale, in linea con gli obiettivi che anche l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite si è posta.

Le proposte si rivolgono agli abitanti degli otto comuni del Distretto Culturale del Barro: Civate, Galbiate, Garlate, Lecco, Malgrate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino. Le sfide sono: un concorso a premi dedicato alle scuole primarie. Ai giovanissimi studenti viene chiesto di ideare un messaggio, il più possibile incisivo ed efficace, che induca comportamenti corretti verso il cibo durante i pasti nelle mense scolastiche, rivolto a tutti gli alunni delle scuole primarie e che faccia riflettere sul dato nazionale che segnala uno spreco pari al 25% del cibo preparato, per un valore di 360mila euro al giorno.