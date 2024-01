BASKET COSTA: A TORINO ARRIVA LA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA

TORINO – Terza vittoria consecutiva per la Limonta Costa Masnaga nel girone di ritorno del campionato femminile di basket di Serie A2. A farne le spese una Torino Teen che riesce a reggere per due quarti, poi l’accelerazione delle pantere nella terza frazione non lascia più spazio alle piemontesi che devono arrendersi con un rotondo 60-80.

Coach Andreoli commenta così il match: “Un primo tempo per certi versi buono e distratto per altri che ha permesso a Torino di rimanere in partita per tutti i primi venti minuti. Nel terzo quarto la svolta è arrivata grazie alla nostra maggior energia ma anche alla miglior tenuta, sia mentale che fisica, che ci hanno permesso di chiudere la partita velocemente. Ora abbiamo una settimana di tempo per recuperare tutti gli acciacchi per presentarci all’importante appuntamento con La Spezia nelle migliori condizioni possibili. Si tratta di un test importantissimo e non certo facile dove proveremo a far valere i nostri punti di forza. Ce la metteremo tutta, poi vediamo come andrà”.

Buona, ancora una volta, la prestazione di Osazuwa che chiude la partita in doppia-doppia (14 punti e 10 rimbalzi). La ‘solita’ Allievi ne confeziona 19 e la crescita di condizione di Caloro fa sicuramente bene alla causa. Il prossimo appuntamento vedrà le brianzole impegnate tra le mura amiche contro la formazione ligure di La Spezia, compagine tutt’altro che semplice da affrontare. All’andata finì +2 per le biancorosse grazie a un canestro proprio di Osazuwa su assist di Allievi.

Torino Teen Basket–CLV-Limonta Costa Masnaga 60–80

(16-20, 36-39, 49-67, 60-80)

TORINO TEEN BASKET: Azzi* 2 (0/2, 0/1), Gregori, Delboni NE, Sabou 2 (0/0, 0/0), Colli* 14 (4/6, 1/4), Giangrasso* 11 (4/9, 1/6), Baima* 5 (1/2, 0/2), Tortora 7 (1/2, 1/2), Isoardi 3 (1/4 da 3), Carfora, Jankovic 2 (1/3 da 2), Cristelo Alves* 14 (5/9, 0/3). Allenatore: Corrado M.

Tiri da 2: 16/34 – Tiri da 3: 4/22 – Tiri Liberi: 16/19 – Rimbalzi: 28 9+19 (Baima 5) – Assist: 8 (Colli 3) – Palle Recuperate: 12 (Giangrasso 3) – Palle Perse: 20 (Tortora 6).

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 6 (0/1, 2/3), Osazuwa 14 (6/8 da 2), Caloro 10 (2/4, 2/7), Gorini 3 (1/3 da 3), Piatti 4 (2/4 da 2), N’Guessan, Allievi 19 (7/7, 0/2), Bernardi* 7 (1/3, 1/2), Pappalardo 9 (2/2 da 2), Tibè* 8 (3/7 da 2). Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 23/37 – Tiri da 3: 6/18 – Tiri Liberi: 16/17 – Rimbalzi: 36 7+29 (Osazuwa 10) – Assist: 17 (Caloro 3) – Palle Recuperate: 14 (Tibè 4) – Palle Perse: 19 (Allievi 6).

Arbitri: Gurrera S., De Ascentiis L.