BASKET COSTA: LA “BEFANA SOTTO CANESTRO” NON DELUDE MAI

COSTA MASNAGA – Un altro grande successo di pubblico per la “Befana sotto canestro”. Il tradizionale appuntamento con la Befana sotto il canestro, festa conclusiva del periodo natalizio che, in casa Basket Costa, non ha deluso intercettando ormai da decenni i bambini e ragazzi del minibasket al rientro dalle vacanze per una giornata all’insegna dell’inclusione e del divertimento.

Oltre 130 i piccoli del settore minibasket Costa Masnaga che si sono dati appuntamento sul parquet di via Verdi per divertirsi insieme in un pomeriggio di sfide avvincenti e giochi appassionanti, rigorosamente a tema natalizio, sotto l’occhio vigile degli istruttori e del responsabile Paolo Bertolini.

La giornata è stata suddivisa in due momenti: nel primo tutti i bambini hanno inscenato una sorta di lotta al Natale con sfide incrociate per distruggere il Natale e i suoi simboli più conosciuti con palline colorate trasformate in palle di neve, coni diventati alberi di Natale e pacchi regalo da lanciare direttamente sotto al canestro. Nella seconda parte, invece, dopo la sfida finale al tiro alla fune e la gara lancio del pacchetto nel mega canestro mobile (trascinato con una carrucola da un angolo all’altro del campo), che hanno decretato la vittoria della squadra delle befane, è tornata finalmente la pace e si è potuto tornare a festeggiare in bellezza tutti insieme con il gioco finale.

Oltre 1500 palloncini sono infatti piovuti magicamente dall’alto e, grazie al gigantesco muro realizzato e dipinto per l’occasione, tutti si sono divertiti a gettarli dall’altro lato per poi scoppiarli tutti insieme e godere di premi, caramelle e gadget firmati Basket Costa per tutti, tra la felicità dei presenti.

Nel frattempo non poteva mancare la super tombolata con in palio, oltre ad alcune settimane al Basket Costa Camp, anche diversi ingressi a Leolandia o al centro WetLife di Nibionno prima di terminare la giornata con un bel buffet finale con tutti quanti, genitori e bambini.